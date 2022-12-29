«Ребенок скоро умрет»: Сергей Безруков рассказал, что случилось

Актер Сергей Безруков, который является отцом четверых детей, поделился, что в предновогодние дни ему хочется счастливых историй. Он неспроста начал с этих слов - далее артист рассказал о ребенке в ужасном состоянии.

Он поделился историей Кости из дома ребенка и его приемных родителей.

«Есть один ребенок, зовут Константин Николаевич, но он скоро умрет», - начал историю Безруков.

Мальчик в полгода весил 3 кг и «был фиолетового цвета». Сердце младенца сформировалось лишь на две трети.

Супруги в России усыновили ребенка, но «врачи, больницы, реанимации стали частью жизни всей семьи». Чтобы понять, каким был мальчик, Безруков привел слова их сына: «Почему он в таком ужасном состоянии?»

После усыновления и всех трудностей в семье появились другие дети. Мысль, которую Безруков хотел донести подписчикам, гласит: «Только в семье дети могут быть детьми по-настоящему».

Ранее официально не имеющая детей певица Анна Семенович показала девочек 20, 13 и 8 лет, назвав их дочерьми.