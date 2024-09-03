«Ребенок синий, застывшие глаза»: Иван Охлобыстин заявил, что чуть не потерял дочь

Российский актер Иван Охлобыстин признался, что его третья дочь Варя едва не умерла в младенчестве. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам знаменитости, наследница сползла по подушке, пока он и его жена спали. После этого ей закрыло лицо одеялом, вследствие чего началось кислородное голодание.

«Мы ее завернули в кокон классическим пеленанием, положили под одеяло. И сами уснули, были выжатые как лимон. Она плакала-плакала и сползла по подушке. И лицо ей закрыло одеялом. Видимо, был недостаток кислорода, — поделился Охлобыстин.

Артист отметил, что приехавший на вызов врач порекомендовал дать ребенку валерьянку. Родители проигнорировали совет медика и вызвали другую скорую. Тогда уже супругам сообщили, что их наследница находится в прекоматозном состоянии.

«Он говорит: «Дайте ей валерьянки». Но я вижу, что ребенок синий, у него такие странные застывшие глаза… Я вызвал еще одну скорую, приехала реанимация, и врач говорит: «Она же в прекоматозном состоянии, у нее кислородное голодание», — добавил актер.

Ранее Иван Охлобыстин сообщил о свадьбе 25-летней дочери и рассказал о ее женихе.