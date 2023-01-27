Ребенок появится в недалеком будущем: Алла Пугачева станет прабабушкой

Певица Алла Пугачева может в ближайшем будущем стать прабабушкой. Соответствующее предположение сделали поклонники.

Алена Краснова - жена внука Примадонны Никиты Преснякова – опубликовала фото с голым животом во время прогулок по магазинам за границей. Видимых поводов думать о беременности нет, но поклонники стали писать: «Неужели Аленка беременна?»

Некоторые утверждали, что у Преснякова и его жены начнется «новая жизнь втроем».

Пока теории поклонников ничем не подкреплены. Но если беременность, действительно, случится, то певица Кристина Орбакайте и ее бывший муж Владимир Пресняков станут бабушкой и дедушкой, а Примадонна – прабабушкой.

Ранее приятельница Пугачевой актриса Наталья Фатеева рассказала о несчастье певицы, которая в 2022 году переехала в Израиль.