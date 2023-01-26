«Алла - тоже человек»: известная актриса рассказала о несчастье Пугачевой

Алла Пугачева уже долгое время не живет в России. С момента переезда певицы в Израиль прошел почти год, но бывшие соотечественники по-прежнему ее вспоминают. В новом интервью для издания «МК» Наталья Фатеева рассказала о жизни артистки в другой стране.

По словам актрисы, она не удивилась, когда узнала об отъезде Пугачевой. В Израиле хороший климат, развитая медицина — все это явно пойдет на пользу знаменитости. Тем не менее Фатеева считает, что Алла Борисовна вряд ли счастлива на чужбине.

«Люди вообще счастливыми никогда не бывают. Алла же — человек, значит, она не исключение. Это ее личное дело: возвращаться или нет», — резюмировала артистка.

Ранее стало известно, за какую сумму Алла Борисовна согласна появиться на сцене вместе с супругом. Подробности читайте в этой статье.