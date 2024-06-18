«Ребенок останется без отца»: депутат Госдумы пожалела возможных будущих детей Лепса от 18-летней студентки

Возможные будущие дети певца Григория Лепса от 18-летней студентки Авроры Кибы могут остаться без отца, а деньги не заменят родителя. Об этом заявила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Комментарий парламентария приводит издание «Абзац».

Останина допускает, что между Лепсом и юной девушкой любовь – чувство может настигнуть человека в любом возрасте, заметила депутат.

«Вопрос только в ответственности за будущее возможных детей, которые родятся в этом браке. Понимают ли потенциальные родители, что ребёнок останется без отца?» - задалась вопросом Останина.

Она указала, что молодые девушки «не всегда бескорыстны», и думают, будто оставленные после смерти мужа деньги позволят безбедно жить.

«Но деньги не заменят отца», - уверена Останина.

61-летний Лепс был дважды женат. У него четверо детей – дочь от первого брака и трое детей от второго.

На премию МУЗ-ТВ музыкант пришел за руку с 18-летней студенткой МГИМО Авророй Кибой. Лепс намекнул на свадьбу с избранницей и заявил, что девушка «еще думает».

Бабушка Авроры сообщила, что не знает ничего насчет свадьбы, и напомнила о необходимости помолвки.