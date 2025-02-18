«Ребенок мне подсказал»: Ольга Дибцева впервые рассекретила имя младшей дочери

В феврале прошлого года актриса Ольга Дибцева стала мамой во второй раз. Она долгое время держала эту новость в секрете и только спустя несколько недель рассказала подписчикам, что родила дочь. Недавно звезда «Холопа» отметила первый день рождения малышки и, наконец, раскрыла ее имя.

Дибцева и ее супруг отпраздновали день рождения дочери с размахом. На праздник пригласили аниматоров-единорогов — старшая дочь звезды Серафима очень любит этих сказочных животных.

Имя для ребенка пришло к 38-летней артистке, когда она была на шестом месяце беременности. Оно сразу понравилось и ей, и мужу.

«Мы назвали дочку Василисой. Что со старшей дочкой, что с младшей — имя возникало как-то само. На шестом месяце беременности оно пришло мне в голову, в душу, в сознание. Как будто ребенок мне подсказал», — приводит слова Ольги StarHit.

Как пояснила знаменитость, Василиса растет очень активным ребенком. Малышка постоянно хохочет и много бегает — родителям приходится за ней тщательно смотреть. Эти черты, говорит Ольга, передались дочке от отца, а вот черные выразительные глаза у нее — в маму.

Ольга Дибцева уже была замужем за бизнесменом Романом Бочаровым. В 2019 году у пары родилась дочь Серафима. Еще в сентябре 2023 года актриса сообщила о разводе. В феврале 2024 года она вышла замуж за бизнесмена Евгения.

Недавно артистка призналась, что похудела на 17 кг ради роли в «Нереалити».