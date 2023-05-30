«Ребенка бьют»: экс-супруга Александра Серова заявила о насилии в семье дочери Мишель

Семья певца Александра Серова вновь угодила в скандал. Только поклонники начали забывать о конфликтах между бывшими супругами, как выяснилось, что у дочери артиста Мишель тоже не все в порядке в отношениях. Экс-жена исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» заявила, что в семье ее дочери есть проблемы. Женщина переживает, что из-за этого не может видеться со внуками.

Елена Стебенева рассказала о своих переживаниях в личном микроблоге.

«Стресс — это когда бабушки и дедушки не могут видеть ваших детей! Когда ты слышишь, что беззащитного ребенка бьют! Когда твой ребенок говорит с тобой на трехэтажном мате, как быдло», – написала женщина.

Экс-супруга артиста также отметила, что понимает, что дочь «будет отрабатывать ужасную карму».

«Стресс — это когда мать на протяжении долгого времени узнает, что в семье есть насилие!» — добавила Елена.

Между родственниками Серова ранее уже были конфликты. Недавно стало известно, что его бывшая жена поссорилась с их дочерью. Стебенева призналась в соцсетях, что «наехала на зятя», потому что ей не нравилось его отношение к ней. Она пожаловалась дочери Мишель, а та прекратила с ней общение. Сама Мишель заявила поклонникам, что родная мать устроила ей травлю своим постом в Сети. Девушка отказалась публично выяснять отношения.

Напомним, что дочь артиста Мишель находится в браке с бизнесменом по имени Роман. У супругов двое детей.

Ранее мы писали о том, как вычеркнувший из жизни экс-супругу Александр Серов заявил, что до сих пор не смог ее простить.