Реаниматолог объяснила экстремальное похудение Костомарова после 2,5 месяцев в лежачем состоянии

Фигурист Роман Костомаров за 2,5 месяца нахождения в больнице похудел на 25 килограммов. Это связано с уменьшением мышечной массы.

Экстремальное похудение спортсмена объяснила врач-реаниматолог Мария Юдина.

«Думаю, это оттого, что у него уменьшилась мышечная масса, которой у него было достаточно много. Ведь он спортсмен», - сказала специалист.

Юдина отметила, что мышцы Костомарова привыкли к постоянной работе и «они гораздо тяжелее, чем жир». Для поддержания мышечной массы нужны физические нагрузки.

Юдина добавила, что Костомаров получает сбалансированное питание – медики рассчитывают нормы белка, жира, углеводов.

Специалист добавила, что уход за такими больными – «тяжкий труд». В случае с Костомаровым необходимо постоянно переворачивать спортсмена и обрабатывать места специальными растворами. Это требуется, чтобы не было не только пролежней, но и инфекционных осложнений.

Ранее сообщалось, что Костомарову проводят общий мониторинг состояния. Следующим этапом станет подготовка фигуриста к протезированию.