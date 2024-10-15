«Реанимация неврологии»: что известно о состоянии 89-летнего Василия Ливанова

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова стабилизировалось. В настоящее время он все еще находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского.

Как сообщили РИА Новости в медицинском учреждении, 89-летнему исполнителю роли Шерлока Холмса стало лучше.

«Реанимация неврологии, состояние удовлетворительное», - сказали в больнице.

При этом еще 12 октября медики сообщали, что Ливанов находился в тяжелом состоянии.

В 2024 году здоровье Ливанова значительно ухудшилось. Ему трижды потребовалась экстренная помощь врачей из-за высокого давления и проблем с сердцем.

Напомним, 1 октября появилась информация о госпитализации актера. Медики провели срочную операцию и удалили тромб, который представлял смертельную опасность.

В свою очередь, старший сын актера Борис Ливанов 13 октября заявил, что с Василием Борисовичем все в порядке, и процитировал фразу из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».