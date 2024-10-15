«Реанимация неврологии»: что известно о состоянии 89-летнего Василия Ливанова
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Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова стабилизировалось. В настоящее время он все еще находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского.
Как сообщили РИА Новости в медицинском учреждении, 89-летнему исполнителю роли Шерлока Холмса стало лучше.
«Реанимация неврологии, состояние удовлетворительное», - сказали в больнице.
При этом еще 12 октября медики сообщали, что Ливанов находился в тяжелом состоянии.
В 2024 году здоровье Ливанова значительно ухудшилось. Ему трижды потребовалась экстренная помощь врачей из-за высокого давления и проблем с сердцем.
Напомним, 1 октября появилась информация о госпитализации актера. Медики провели срочную операцию и удалили тромб, который представлял смертельную опасность.
В свою очередь, старший сын актера Борис Ливанов 13 октября заявил, что с Василием Борисовичем все в порядке, и процитировал фразу из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».