«Не читайте до обеда советских газет»: сын Василия Ливанова рассказал о состоянии актера

Старший сын 89-летнего Василия Ливанова Борис прокомментировал появляющиеся в СМИ сообщения о состоянии госпитализированного актера. В беседе с Газета.Ru мужчина заявил, что с артистом все в порядке, и процитировал фразу из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

«Все хорошо. „Не читайте до обеда советских газет“», — заявил Борис Ливанов.

Напомним, 1 октября СМИ сообщили о госпитализации Василия Ливанова. Как писал Telegram-канал Mash, звезда фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» попал в больницу с подозрением на инсульт. По данным канала, до этого актера оперировали в августе — тогда ему удалили тромб и расширили артерии. Также Mash утверждал, что артиста ввели в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в головном мозге. Позднее появилась информация о том, что Василия Ливанова вывели из медикаментозной комы, а его состояние расценивали как среднее.

13 октября Telegram-канал SHOT писал, что актер столкнулся с некоторым ухудшением состояния после удаления тромба — у него загноилась послеоперационная рана.

По информации РИА Новости, в настоящее время Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Н.В. Склифосовского в Москве, а его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось о том, что 52-летний актер Константин Хабенский опроверг новости о своей госпитализации.