«Реальность без поводка»: уехавший в Израиль Назаров рассказал о жизни после увольнения из МХТ

В середине января Дмитрий Назаров вместе с супругой был уволен из МХТ им. Чехова худруком Константином Хабенским. Причиной послужили скандальные публичные высказывания актера. После этого во многих театрах Москвы начались массовые проверки сотрудников, а звезда «Кухни» столкнулся с тем, что работы в России у него больше нет.

Артиста прогнали не только с театральной сцены, но и с экранов. В связи со всеми этими событиями его неожиданно сняли с главной роли в фильме с Дмитрием Нагиевым. Осознав, что нормальной жизни на Родине у него больше не будет, Дмитрий принял решение уехать, как и многие другие культурные деятели, в Израиль.

Теперь Назаров периодически выпускает стихи, которые посвящает либо власти, либо народу. Носят они довольно провокационный характер, за что часто критикуются в Сети. Но актер злопыхателей либо не замечает, либо жестко отвечает самым наглым. Недавно он выпустил новые строки, которые посвятил «новой реальности». Он сообщил, что вступает в новую жизнь, и от этого крайне рад.

«Покорность вбили нам по гланды со страхом вместе зловонючим, я тоже выполнял команды, которым с детства был приучен. Но это новая реальность без поводка дает такую многогранность, что задыхаешься слегка», - один из фрагментов творения 65-летнего Назарова.

Ранее Дмитрий посвятил жесткие стихи хейтеру, так как не смог стерпеть оскорбления в адрес себя и своей семьи.