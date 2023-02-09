«Раньше пукал непроизвольно, теперь, только вспомнив вас»: уехавший в Израиль Назаров вышел из себя

В середине января худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова и его супругу из театра за скандальные высказывания. После этого карьера звезды «Кухни» стала стремительно разрушаться. Его перестали приглашать на работу и начали убирать с крупных проектов. В итоге артист решил уехать в Израиль, из-за чего подвергся еще более жесткой критике в Сети, чем до этого.

Назаров довольно остро реагирует на всех хейтеров, ведь они часто позволяют себе оскорблять не только его, но и его семью. Один из пользователей недавно вообще написал, что Дмитрий в России «вонял», и после его отъезда «пошел чистый воздух». Смолчать актер не смог и резко ответил недоброжелателю в стихотворной форме.

«Вы теперь довольны, исторгнув эту маленькую грязь? Я раньше пукал непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас», - написал Назаров.

Отметим, что это уже не первый раз, когда актер не справляется с нервами и срывается на людей. После увольнения он накинулся на фаната, который поинтересовался его планами на дальнейшие выступления. Дмитрий тогда эмоционально заявил, что перед ним «извиняются целые города» и обозвал поклонника «оральным педагогом».

Ранее появились подробности того, чем планирует заниматься Дмитрий Назаров в Израиле.