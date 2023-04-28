«Реальное лишение свободы на 1-3 года»: назван грозящий Блиновской срок по уголовному делу

27 апреля при побеге в Белоруссию была задержана «королева марафонов» Елена Блиновская. Ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также в отмывании денежных средств. В ходе допроса блогер раскаялась в содеянном и во всем призналась. Ночь она провела в СИЗО, а сегодня отправилась в суд для вынесения приговора.

Дело Блиновской рассматривалось в Пресненском суде Москвы. По мнению адвоката Ивана Яголовича, у всей этой истории несколько путей развития событий. Статья по уклонению от налогов, даже несмотря на внушительную сумму, не предполагает слишком серьезного наказания. Чаще всего все решается мирным путем. А вот отмывание денег уже грозит реальным сроком до 7 лет заключения.

«Интрига только в том, будет ли реальный срок, если все-таки ей вменят отмывание денег. Я допускаю реальное лишение свободы на 1-3 года», - пояснил правозащитник изданию mk.ru.

Смягчающим обстоятельством будет то, что Блиновская погасит долг перед налоговой. Но это ее все равно не сильно спасет, так как преследования по второй статье продолжатся. Скорее всего, марафонщица отдаст положенный государству миллиард и получит условный срок. Это наиболее вероятный исход событий.

Также прогноз сделала и таролог Марианна Абравитова для издания Teleprogramma.pro. В отличие от адвоката, она не так оптимистично настроена. Ее расклад на картах показал, что Блиновская будет пытаться выйти с минимальными потерями, но в итоге все равно получит реальное наказание причем с конфискацией.

Отметим, что по последним данным, Елене Блиновской был назначен домашний арест на два месяца. Какое получит дело продолжение – неизвестно.

Ранее на задержание блогера отреагировал ее брат и поделился, что думает на этот счет.