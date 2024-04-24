Реальное ДТП или инсценировка: что известно о таинственной смерти скандального блогера Лены Миро

Новости о смерти скандального блогера Лены Миро по-прежнему остаются не подтверждены. 23 апреля появилась информация, что она попала в ДТП, после которого не выжила. Однако в кончину знаменитости многие не верят. Более того, по данным Kp.ru, она продолжает зарабатывать в России даже после «ухода из жизни».

Отметим, что из Сети Миро практически полностью пропала уже довольно давно. Она переехала в США несколько лет назад, вышла замуж за американского фотографа и забросила свой блог, в котором обсуждала российских знаменитостей. А в 2023 году Лена родила ребенка от супруга и окончательно «отошла от дел». Вот только зарабатывать на Родине она не перестала. До сих пор в Москве сдается ее квартира, а также продаются ее книга и программа упражнений для похудения.

Из-за того, что Миро долгое время отсутствовала в публичном пространстве, многие в Сети считают, что ее смерть является лишь инсценировкой. Якобы скандальный блогер решила таким образом напомнить о себе. Впрочем, реальных подтверждений этой теории нет. Тем более, что на протяжении нескольких лет Лена только и делала, что огораживала свою жизнь, сосредотачиваясь на семье.

Напомним, что новости о смерти блогера были опубликовали в Telegram-каналах. Сообщалось, что она попала в ДТП в США, после которого впала в кому. В сознание Миро так и не пришла, и ее матери пришлось лететь за границу на похороны. Других данных о произошедшем с ней пока нет.

Ранее Виктория Боня отреагировала на новости о смерти Лены Миро.