«Реально ужас»: Ксения Собчак шесть лет строила дом за 400 млн и показала результат

Ведущая и журналистка Ксения Собчак завершила многолетнее строительство дома и похвасталась проделанной за шесть лет работой. Внутри особняка на Рублевке нет никаких царских интерьеров и, более того, кухня приобретена в фирме с доступными ценами.

В прихожей у порога установлена статуэтка, купленная на выставке Art Basel. Под гардеробную Собчак выделила две комнаты. В них разместили стеклянные шкафы и картины.

В туалете повешены мраморные светильники, винтажное зеркало, на полу есть ковер. В гостиной с высокими потолками установлены камин, диваны, скульптуры.

Собчак рассказала, что многие вещи сделаны российскими мастерами.

«Я в этом смысле большой патриот. Я очень поддерживаю все что делается в России», - сообщила она, отметив, что отечественное намного дешевле иностранного.

В особняке есть также кинозал, столовая, которую украшает мозаика советского периода. На территории построены баня, хамам и бассейн.

Собчак поразилась, что на Рублевке многие «строят Петергофы». «Если ты проедешься по Рублевке и посмотришь, как живут люди, это же реально ужас! Это люди, которые так себе представляют роскошную жизнь, как цари XIX века», - сказала журналистка.

Стоит отметить, что примерная цена дома в этом поселке составляет 6 млн долларов (414 млн рублей).

Ранее стало известно, что Собчак ругается с мужем Константином Богомоловым из-за ковров в новом доме.