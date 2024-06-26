«Реально пьяный ей признался в любви»: российский актер Жижикин рассказал об отношениях с Кейт Бланшетт

Актер Игорь Жижикин рассказал о влюбленности в голливудскую коллегу Кейт Бланшетт. Раньше он работал с иностранными кинематографистами, и в одном из проектов он познакомился со звездой «8 подруг Оушена». В какой-то момент дружба переросла в нечто большее, и российский артист решил пьяным признаться ей в чувствах.

По признанию Жижикина, влюблялся в Бланшетт он постепенно в течение года. Он общался с ней, узнавал лучше с разных сторон. Он отметил, что актриса поражала его своим поведением и творчеством. Однако построить у них отношения не удалось. Дело в том, что, когда Игорь «созрел» до признания, было уже поздно.

«Я напился, пришел к ней и говорю: «Катя, я тебя люблю!». То есть, реально пьяный ей признался в любви! Она ответила: "Где же ты был, я уже третьим беременна!"» - заявил актер в шоу «Человек-невидимка».

Также Жижикин смог ближе познакомиться с Анджелиной Джоли. Но в нее он не влюбился. Он рассказал, что экс-жена Брэда Питта его «не вштырила».

Ранее Игорь Жижикин рассказал о съемках с Харрисоном Фордом.