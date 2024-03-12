Сломал челюсть и отвез к врачу: актер Жижикин рассказал о съемках с Харрисоном Фордом

Российский актер Игорь Жижикин рассказал, как Харрисон Форд сломал ему челюсть и отвез к врачу. Корреспондент портала «Страсти» пообщался со знаменитостью на съемочной площадке новой семейной комедии «Исполняющий обязанности».

«Да, это так. Но он мне не то, что сломал – трещина у меня была. Мы заигрались чуть-чуть на съемочной площадке», – рассказал звезда.

Жижикин отметил, что все случилось после того, как режиссер Стивен Спилберг попросил актеров показать больше драк ради крупных планов. Были каскадеры, но эту работу могли выполнить только сами артисты. Игорь вспоминает, что Харрисон его провоцировал, и они потеряли бдительность. Правда, челюсть он не сломал, а просто задел. Но этого хватило.

«Бах, у меня трещина была такая. Он причем два раза это сделал. Потом он меня сам отвез на гольф-машинке, мы были в студии, в медицинское заведение. Они меня посмотрели, ничего не надо было вправлять, вставлять, просто сказали не делать резких движений», – поделился актер.

Через несколько дней звезды отрабатывали очередную сцену, и Форд снова попал Жижикину в челюсть. Но артист говорит, что у него были ситуации и похуже. Так, на съемках он ломал себе ключицы, рвал мениски и падал с лошадей.

Актер признается, что не обижается на коллегу. Тем более что у них были хорошие отношения. После случившегося Харрисон Форд позвал Жижикина выпить возле бассейна. Тогда они снимались на Гавайях.

«Постучался в номер и говорит: «Игорь, как ты относишься к текиле?» Вышли посидели, посмеялись, пообсуждали какие-то вещи», – добавил звезда.