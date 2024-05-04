«Реально хотелось помочь»: Лера Кудрявцева объяснила, почему публично обратилась к Анастасии Волочковой

Накануне телеведущая Лера Кудрявцева после слов своей подруги, юриста Кати Гордон, пожалела бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову и предположила, что ей необходима помощь в борьбе с алкогольной зависимостью. Теперь в своем Telegram-канале ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ объяснила, почему вынесла свои переживания и размышления на всеобщее обозрение.

«В публичное вынесла, когда на личное никто не ответил. Ведь реально хотелось помочь», — написала Лера Кудрявцева и в подтверждение своих слов прикрепила переписку с Анастасией Волочковой.

«Настен, возможно, тебе помочь бросить пить? Я тебя очень прошу. Больно смотреть. Я осознаю, что ты, наверное, не понимаешь проблему, но иногда со стороны видней. Я готова помочь клиникой. Извини, если не мое дело», — написала телеведущая, обращаясь к балерине.

Однако Лера Кудрявцева не получила ответа, поэтому решила публично высказаться о проблемах артистки. По словам телеведущей, ей не безразлично происходящее с Анастасией Волочковой, поэтому она акцентировала внимание на проблемах балерины и предложила ей помощь. Знаменитость переживает, что у нее не получилось достучаться до танцовщицы.

«Зря, все зря. Всегда проще стоять в сторонке в белом пальто. А мне жаль, мне не все равно. Я тот спасатель, которой всех жаль. <…> И да, помочь можно, если только человек САМ этого захочет. Иначе — никак! Она счастлива в своем иллюзорном мире», — высказалась телеведущая.

В заключение Лера Кудрявцева пожелала Анастасии Волочковой найти настоящих друзей.

«Желаю Насте настоящих друзей. Я хотя бы попыталась», — добавила телезвезда, прикрепив фото балерины.

Ранее мы писали о том, что Катя Гордон раскрыла подробности полета с Анастасией Волочковой и обвинила ее во лжи. Юрист также заявила, что балерина «спивается на глазах у всей страны».