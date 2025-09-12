«Реально бесит его настрой»: сын Никаса Сафронова столкнулся с хейтом из-за юмора

Сын Художника Никаса Сафронова неожиданно присоединился к шоу «Выживалити. Наследники». Участники восприняли появление экстремально похудевшего Луки Затравкина с негативом.

«Реально бесит его настрой. Извините, мы все тут измученные жизнью за четыре недели, а тут какой-то вафел веселый приходит», — выразил недовольство сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий.

Не понравился Лука и сыну Децла Антонию Толмацкому. Юноша признался, что его раздражает манера поведения и юмор нового соперника.

При этом среди девушек Затравкин нашел поддержку. Дочь основателя «Хора Турецкого» Эммануэль обрадовалась его появлению и выразила надежду на помощь в быту.

Дочь певицы Славы также поддержала Луку, отметив, что на острове как раз не хватает положительных эмоций.

«Интересный человек, с которым я давно хотела познакомиться. Вообще, любой позитивный настрой в нашей ситуации — это хорошо. Я бы не хотела никого буллить. Это просто нечестно», — приводит StarHit слова Александры Морозовой.

Напомним, 35-летний Лука Затравкин весил 286 килограммов. Однажды в самолете пианист застрял в кабинке туалета, после чего долгое время не появлялся на публике. Однако в прошлом году ему удалось значительно сбросить вес.

Ранее Никас Сафронов заявил, что его сын, пианист Лука Затравкин взялся за себя и начал бороться с лишним весом. Он с гордостью отметил, что наследник сбросил практически половину своего веса и весит чуть больше 130 килограммов.