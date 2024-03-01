«Реальная жизнь проходит мимо»: актриса Татьяна Шитова осудила «залипание» подростков в телефоне

Актриса Татьяна Шитова, озвучившая голосового помощника «Алису», осудила «залипание» подростков в телефоне. Она считает, что реальная жизнь в таком случае «проходит мимо».

Шитова стала гостьей шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио. Ведущие поинтересовались, разрешает ли актриса дочери играть на компьютере и как она относится к гаджетам.

«Я тяжело к этому отношусь… Мне не нравится у современных подростков их залипание и зависание в телефоне, в то время как реальная жизнь проходит мимо, а я считаю, что она намного богаче», - высказала мнение Шитова.

Артистка не ограничивает 15-летнюю дочь в пользовании гаджетом. Когда девочке было 10-11 лет, то Шитова оставила ребенку телефон исключительно для связи. Несмотря на эту меру, все пришло к тому, что дочь «постоянно сидит у телефона».

На уточняющий вопрос об увлечениях дочери Шитова рассказала, что до 13 лет их «было масса», девочка «занималась всем подряд». Она посещала театральную и вокальную студии, занятия по художественной гимнастике, горным лыжам, фигурному катанию. К настоящему времени, по признанию артистки, дочь «немножко утомилась».

Также актриса отметила, что ребенок воспринимает ее профессию как нечто естественное. Девочка любила смотреть спектакли родителей, говорит Шитова, но впечатляет ли это ее сейчас, затруднилась ответить. В заключение актриса выразила надежду, что «вскоре осознание придет, она встанет и побежит дальше».

Шитова в эфире Детского радио также вспомнила, как озвучила Круэллу. Этот опыт вылился в другой проект: ее пригласили озвучивать аудиокниги из мира моды, «про Версаче и Гуччи». Было записано четыре выпуска.

Ранее дочь телеведущей Ларисы Гузеевой рассказала об уходе из соцсетей.