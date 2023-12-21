«Реактивно поглупела»: бывший участник «Дома-2» о Ксении Бородиной

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что Ксения Бородина ушла из проекта из-за денег. Своей догадкой шоумен поделился с журналистами The Voice.

«Бородиной сократили зарплату. Она стала приезжать один раз в определенные дни. Я заставил себя посмотреть ее интервью Наде Стрелец. Через каждое предложение она говорила: «У меня теперь есть власть на проекте», – передает Рустам.

При этом сам шоумен отмечает, что никак не мог понять, какую власть Бородина имела в виду. Он предположил, что это возможность подстроить расписание под себя.

Однако, как утверждает Солнцев, в действительности у Ксении не было такой власти, о которой она говорит, поскольку руководящую позицию занимает именно главный редактор. Он же и организовывал распорядок работы передачи.

В конце Рустам Солнцев добавил, что после этих слов он сильно изменил свое мнение о Бородиной. Шоумен теперь убежден, что Ксения «реактивно поглупела» из-за своих амбиций.

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