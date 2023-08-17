Реакция тещи: как дочь Ирины Апексимовой представила матери жениха Корешкова

Дочь актрисы Апексимовой рассказала о реакции матери на ее жениха Егора Корешкова. Звездная наследница Дарья Авратинская прошлым летом сыграла свадьбу с актером. Об этом сообщает mk.ru.

Девушка не стала сразу объявлять о счастливом событии, но вскоре поклонники вычислили, что возлюбленные поженились. Девушка стала ходить с кольцом и писать, как красиво ее фотографирует муж.

Отец актрисы Валерий Николаев рассказывал, что доволен выбором дочери.

«Егор мне понравился. Но, конечно, я волновался, потому что он человек успешный. В таком возрасте, 35 лет, уже и продюсирует, и снимается много. Да и в жизни нормальный, лишен этой звездной болезни», – рассказывал звезда в беседе со StarHit.

А мать актрисы Ирина Апексимова хранила молчание. Наследница раскрыла реакцию родственницы на жениха. Она подчеркнула, что он ей понравился.

«Я с ней всегда общалась как с подругой. Поэтому никаких сверхъестественных и бурных реакций с ее стороны не было. Отреагировала: «Да. Хорошо», – поделилась 29-летняя артистка.

Оказалось, что Апексимова уже видела жениха дочери на экране, поэтому, можно сказать, уже знала его до свадебного торжества. Напомним, что избранник девушки на 8 лет ее старше. Но Авратинская говорила, что ее всегда привлекали мужчины постарше.

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