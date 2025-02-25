«Реакция была неожиданной»: возлюбленная Родригеза Катя Кабак о том, как дочь узнала о разводе родителей

Актриса Катя Кабак рассказала о реакции пятилетней дочери на ее развод с мужем. Оказалось, что девочка совсем не расстроилась, узнав о расставании родителей, и приняла в семью юмориста Тимура Родригеза.

Чуть больше года назад Тимур и Катя начали встречаться. Многие поклонники недоумевали, ведь и актриса, и шоумен были в браке. Однако позже они пояснили, что разошлись со своими парнерами перед тем, как сойтись друг с другом. Кабак даже опровергла, что бросила мужа ради романа с Родригезом. Она отмечала – этот союз уже давно было не спасти.

Так как у Кабак с супругом есть общая дочь, им нужно было как-то объяснить маленькому ребенку, что родители больше не будут жить вместе. Они очень переживали по этому поводу, консультировались даже с психологом. Но разговор с наследницей прошел довольно легко.

«Детям важно, чтобы им было весело, безопасно и понятно. Мы сделали все, чтобы жизнь дочери осталась максимально стабильной и радостной. И знаете, ее реакция была неожиданной. Она даже не расстроилась! В конце разговора спросила: „Это все, что вы хотели мне сказать? Мам, ты мне уже принесешь мое какао?“» - рассказала Катя «7Дней.ru».

Актриса также призналась, что с Тимуром ее дочь быстро поладила. По ее словам, девочка обожает шоумена.

Ранее Катя Кабак рассказала о начале романа с Тимуром Родригезом.