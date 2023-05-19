«Реакции на импланты»: униженная Анной Седоковой Татьяна Найник раскрыла причину ее болезни

Вот уже несколько лет Анна Седокова страдает от приступов сильнейшей аллергии, с которой справиться ей не помогают никакие препараты. Крапивница возвращается к ней вновь и вновь, и каждый раз ее буквально «раздувает», из-за чего, как говорила сама певица, она похожа на Шрека. При этом о причинах возникновения болезни артистка не говорит, поэтому предположение на этот счет выдвинула ее бывшая подруга Татьяна Найник.

Версия экс-участницы «ВИА Гры» довольно жесткая, но этого и следовало ожидать, учитывая, что совсем недавно Седокова унизила ее на всю страну. В шоу Азамата Мусагалиева вместо того, чтобы рассказать постыдную историю о себе, она вспомнила случай, когда увидела голую Найник с огромной грудью верхом на обнаженном Витасе. Татьяна оказалась оскорблена откровениями бывшей приятельницы и решила ответить ей той же монетой.

Певица поделилась, что болезнь и все сопутствующие страдания Анны вызваны ее любовью к пластической хирургии и косметологии. По ее словам, Седокова переборщила с имплантами и филлерами, и это ее наказание.

«Грамотные врачи давно должны были объяснить, что такие аутоиммунные заболевания чаще всего случаются из-за имплантов, филлеров и так далее. С годами аутоиммунные реакции на импланты становятся чаще и тяжелее. Все девушки должны это знать и прекратить тюнинговать себя!» - заявила Найник.

Напомним, что раньше экс-участницы популярной группы не только близко общались, но и были лучшими подругами. Татьяна даже была свидетельницей на одной из свадеб Анны. Однако потом их связь прервалась, а вспомнили они друг о друге уже из-за скандала.

Ранее Анна Седокова показала, как выглядит во время приступа крапивницы.