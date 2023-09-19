Реабилитация может занять месяцы: кардиолог оценил шансы Николаева на выздоровление

Кардиолог Кремнев рассказал, сколько времени займет реабилитация Игоря Николаева, об этом сообщает Lenta.Ru.

Заслуженный врач России Юрий Кремнев предположил, что артисту провели первую операцию по установке стентов из-за забитых артерий.

«Раз делали операцию, значит, возможно, еще надо было ставить стент, но были технические трудности, и пошли на операцию, потому что стент невозможно поставить», — рассказал он.

Кардиолог рассказал, что у певца атеросклероз нескольких артерий. По словам Кремнева, это поправимо. Однако теперь нужно внимательно следить за уровнем холестерина, не курить и поддерживать достаточную физическую активность.

Восстановление Николаева после коронарного шунтирования, которое ему провели накануне, может занять несколько недель, рассказал Юрий Кремнев.

«Коронарное шунтирование — это рутинная операция, ее делают давно, и она стоит на потоке, но бывает, что после нее возникают осложнения. Тогда период восстановления длится несколько месяцев. Если все идет гладко, штатно, то у него должна быть реабилитация 3-4 недели», — объяснил медик.

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