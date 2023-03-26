Разжиревшая Лолита Милявская оконфузилась дважды

59-летняя Лолита Милявская недавно оконфузилась, выложив фото фигуры в белье. Поклонники обвинили певицу в том, что она не следит за собой. Однако косметолог Татьяна Аюпова вывела знаменитость на чистую воду.

По мнению специалиста, Милявская прибегала к ряду косметических процедур и операций. На брюшной стенке Аюпова обнаружила ямки, что указывает на липоксацию. Тем не менее, в некоторый местах жир снова начал скапливаться.

Аюпова добавила, что у Лолиты странная форма пупка. Возможно, это абдоминопластика.

Ранее мы писали, что Лолита раскрыла новую подробность о тайном возлюбленном.