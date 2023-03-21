«Не готова к виагре»: Лолита раскрыла новую подробность о тайном возлюбленном

Не так давно Лолита Милявская объявила, что после пяти браков вновь вступила в отношения. Правда, в этот раз она под венец не спешит и не факт, что дойдет с избранником до ЗАГСа. По словам певицы, у них и так все прекрасно складывается, а штамп в паспорте может все испортить. Она не скрывает, что новый возлюбленный делает ее по-настоящему счастливой, вот только раскрыть его личность она все еще не готова.

Милявская каждый раз дает лишь небольшие подробности о своем мужчине. Так, известно, что он ее большой поклонник, который долгое время добивался ее, и в итоге у него это получилось. Также он довольно обеспеченный, так как часто радует Лолиту дорогими подарками. Теперь же певица рассказала еще кое-что. Оказалось, что ее партнер гораздо моложе нее и при этом мусульманин.

«Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу — он мусульманин и мне с ним клево!» - поделилась вокалистка в шоу Басты «Вопрос ребром».

Милявская также призналась, что ее пытались добиться разные мужчины, и ей не важно, сколько им было лет. Главное, чтобы «горел глаз». По ее словам, 60 лет – это прекрасно, но, если человек, уже «внутренне потух», то ей он потенциально неинтересен, потому что ей важна страсть в отношениях.

«Я могла бы найти того, кому 60, но, черт, что с ним делать?! Вот реально! Я не готова к виагре. Нет энергии в человеке!» - заявила Лолита.

Напомним, что за свою жизнь певица много раз влюблялась, а с пятью мужчинами даже состояла в браке. Первым ее мужем был актер Александр Беляев, но это был роман в студенческие годы, поэтому долго не продлился. После развода она сошлась с Виталием Милявским, но и с ним семью построить так и не получилось. Более того, Лолита высказывалась, что второй муж «поимел ее», поэтому после него она большое значение придавала брачному договору.

Третьим супругом певицы стал Александр Цекало. Вместе они прожили 12 лет, но все-таки потом приняли решение разойтись. Затем был Александр Зарубин и после Дмитрий Иванов. Сколько же продляться новые шестые отношения артистки – неизвестно.

Ранее Лолита раскрыла размер своей пенсии.