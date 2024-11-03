Разыскивают приставы: у экс-жены Моргенштерна* нашли множество штрафов за нарушение ПДД

Блогера Дилару Зинатуллину разыскивают приставы из-за неоплаченных штрафов на сумму 40 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, бывшая жена уехавшего из России рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) любит превышать скорость на своем Mercedes-Benz и при это не пристегивается ремнем безопасности.

Кроме того, у 24-летней блогерши образовалась задолженность по налогам на сумму 460 тысяч рублей. ФНС уже предупредили Зинатуллину о предстоящей блокировке счетов.

Как выяснил канал, Дилара является владелицей салона красоты, который ей когда-то подарил бывший муж.

Ранее Дилара Зинатуллина раскрыла правду о браке с Моргенштерном*. По словам девушки, артист постоянно издевался над ней, изменял, принижал ее, манипулировал и истериками заставлял жить с ним.

*Признан иностранным агентом на территории России