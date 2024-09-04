Измены, ложь, попытки разрушить жизнь: экс-жена Моргенштерна* раскрыла правду о рэпере после его раскаяния

Блогерша Дилара Зинатуллина впервые раскрыла правду о браке с рэпером Моргенштерном*(признан иноагентом на территории РФ) и жизни после развода. С признаниями она решила выступить после того, как бывший муж публично попросил у нее прощения, заявив, что психически не здоров.

По словам Дилары, она долго не хотела рассказывать об издевательствах экс-супруга над ней. Но его попытка обелить репутацию заставила ее прервать молчание. Девушка поделилась, что в отношениях с ней артист постоянно изменял, принижал ее, манипулировал и истериками заставлял ее быть с ним.

После развода, как утверждает блогерша, Моргенштерн* продолжил унижать ее, создавал и поддерживал травлю. Более того, как оказалось, рэпер пытался вмешиваться в новые отношения бывшей жены со стримером Бустером.

«Я злорадствовал и говорил нашим общим знакомым о своих дальнейших планах уничтожить твою репутацию, жизнь и карьеру, лишить тебя всего и оставить одной. Я ждал, когда ты подпишешь документы о том, что не претендуешь на „приобретенное в браке имущество“ и я смогу продать дом, чтобы без опасений опуститься до самой гнусной лжи, до сливов и вбросов, до самых низких методов в попытках сломать тебя. Прости, я не виноват, просто у меня была маниакальная фаза», - написала Дилара в личном Telegram-канале.

Девушка призналась, что не видела смысла раньше высказываться, так как поступки характеризовали только его, а не ее. Дилара заявила, что рэпер «плохой, жестокий, корыстный, слабый и трусливый человек без принципов». Она считает, что своими извинениями он пытается вернуть аудиторию и «отмыться». Однако прощать его она не собирается.

Ранее Моргенштерн* признался, что у него депрессия и зависимость.

*(Признан иноагентом на территории РФ)