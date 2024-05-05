«Не переживайте»: блогер Лерчек ответила на слухи о новом долге перед налоговой

Накануне в СМИ появилась информация о том, что блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, задолжала Федеральной налоговой службе почти 20 млн рублей. Знаменитость отреагировала на новость в личном блоге и разъяснила ситуацию.

«Не переживайте. До 2 мая все налогоплательщики должны были подать декларацию на НДФЛ, и я ее подала. Там платится не все сразу, а на несколько платежей. И автоматически абсолютно у всех висит это как долг, но оплатить я должна до июля. Фактические долга у меня нет, я все плачу», — заявила Валерия Чекалина.

Также до ответа блогера ее адвокат Константин Третьяков в беседе с РИА Новости заявил, что супруги Валерия и Артем Чекалины не имеют задолженности перед ФНС, а срок оплаты налога за 2023 у них истекает 15 июля.

Напомним, недавно в СМИ распространились слухи о том, что Лерчек задолжала логистической компании, которая занималась поставками и хранением косметики ее бренда, 22 млн рублей. Как утверждалось, ООО «Темполайн Логистика» подала исковое заявление в суд на принадлежащую Валерии Чекалиной ООО «Би Фит». Уточнялось, что блогер заключила мировое соглашение с компанией и решила погасить долг в пять этапов.

Ранее сообщалось о том, что блогеры Валерия и Артем Чекалины воссоединились на фоне новостей о разводе.