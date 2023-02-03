Давно не видела: назван человек, из-за которого Волочкова была пьяной на интервью

Балерина Анастасия Волочкова оправдалась за интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, на котором была в пьяном состоянии. По словам экс-примы Большого театра, всю ночь перед беседой она разговаривала с дочерью, которую давно не видела.

Волочкова отрицает, что у нее есть зависимости. Кодироваться балерина не собирается.

Она считает, что время для интервью выбрали неудачное, а вопросы задавали не те. Тем не менее Волочкова отвечала «открыто» и «честно».

Советчиков, которые попросили Волочкову бросить пить, она призвала «позатыкать вонючие рты» и начать заниматься своей жизнью, сообщает Telegram-канал Shot.

Недавно Волочкова отметила 47-летие. Балерина называла человека, сделавшего самый дорогой подарок.