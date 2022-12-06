«Развожусь»: Валерия отказалась от Пригожина

Певица Валерия состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным более 18 лет. Супруги вместе не только дома, но и на работе. Несмотря на это, в последнее время в соцсетях ходят слухи о разладе в паре.

Но артисты всячески опровергают домыслы. Недавно стало известно, что Валерия оставила девичью фамилию, когда выходила замуж за Иосифа. Продюсер рассказал, почему женщина приняла такое решение.

По словам Пригожина, избранница сделала это из-за суеверного страха. Для Валерии этот брак стал третьим, а в предыдущие два она так и не смогла построить личное счастье, хотя меняла паспорта.

«Она сказала: «Как только беру фамилию мужа — сразу развожусь». Поэтому решила не брать на всякий случай», — поделился Иосиф в эфире программы «Звезды сошлись»

Напомним, что в первый раз артистка вышла замуж за музыканта Леонида Ярошевского. Супруги были вместе всего два года. Вторым мужем знаменитости стал продюсер Александр Шульгин, в браке с которым она родила троих детей.

Скандальный развод Валерии с Александром обсуждала вся страна. Звезда публично рассказала о домашнем насилии о том, как боролась за право воспитывать наследников. Через два года после расторжения брака исполнительница обрела счастье с Иосифом Пригожиным.

Ранее мы писали о том, как 54-летняя Валерия напугала поклонников своим внешним видом. Многие отметили, что певица становится копией Маши Распутиной.