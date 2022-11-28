Напугала: 54-летняя Валерия становится копией Маши Распутиной
Поклонники певицы Валерии пришли в ступор, когда увидели новые снимки знаменитости. 54-летняя артистка, которая тщательно следит за собой, переборщила с макияжем и стала напоминать свою коллегу – Машу Распутину.
Исполнительница рассказала в соцсетях, что собирается на новогодние съемки. Звезда пожаловалась на то, что в ее графике практически нет времени даже для сна. Вот и в этот раз она снимала видео в дороге. Валерии сделали эффектную прическу и яркий макияж.
«Каких-то два часа сна, и мы снова при красоте такой невозможной, новогодней едем на съемки», – рассказала подписчикам теледива.
Фото: Телеграмм-канал valeriyaofficial
Но фанаты не сразу узнали певицу. Многие так и не смогли понять, что случилось с их кумиром. Возможно, это из-за обильного макияжа. Многие боятся, как бы артистка не испортила свою красоту в кабинете хирурга.
«Думали, Маша Распутина. Присмотрелись – певица Валерия», – пишет один из Telegram-каналов.
В одном из интервью звезда признавалась, что ни разу не делала пластические операции. Она отметила, что выглядит хорошо благодаря косметологическим процедурам. Валерия активно занимается спортом и правильно питается. Кроме того, она часто бывает у косметолога.
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