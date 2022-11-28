Напугала: 54-летняя Валерия становится копией Маши Распутиной

Поклонники певицы Валерии пришли в ступор, когда увидели новые снимки знаменитости. 54-летняя артистка, которая тщательно следит за собой, переборщила с макияжем и стала напоминать свою коллегу – Машу Распутину.

Исполнительница рассказала в соцсетях, что собирается на новогодние съемки. Звезда пожаловалась на то, что в ее графике практически нет времени даже для сна. Вот и в этот раз она снимала видео в дороге. Валерии сделали эффектную прическу и яркий макияж.

«Каких-то два часа сна, и мы снова при красоте такой невозможной, новогодней едем на съемки», – рассказала подписчикам теледива.