Разводится с Галкиным*: тайный ухажер Пугачевой заявил, что она согласилась выйти за него замуж в России

После отъезда Аллы Пугачевой из России к ней приковано всеобщее внимание публики. Коллеги и поклонники обсуждают все, что связано с Примадонной. Недавно шоумен Стас Барецкий неожиданно заявил, что купил замок артистки в поселке Грязь. А теперь мужчина уверяет, что их с исполнительницей связывают романтические отношения.

В беседе с PROZVEZD Барецкий упомянул, что пока Алла Борисовна была в Москве на похоронах модельера Валентина Юдашкина, она жила с ним под одной крышей. По его словам, она прилетела не только, чтобы проводить друга в последний путь, но и вывезти вещи из замка. Она якобы попросила разрешение у Стаса остановиться в роскошном доме, где когда-то жила с любимым мужем Максимом Галкиным* (Признан иноагентом на территории РФ).

«Мы жили в соседних комнатах. Вечером мы встречались в коридоре и очень быстро подружились. В один из таких вечеров я сделал Алле Борисовне предложение руки и сердца. Сначала она смеялась, но потом согласилась, чему я несказанно рад! И вот теперь мы решили связать наш союз узами брака», – неожиданно заявил Барецкий.

Шоумен отметил, что они сыграют свадьбу, как только Алла Борисовна расстанется с нынешним супругом.

«Она сейчас начнет бракоразводный процесс с Галкиным* и вернется ко мне», – признался Стас.

Ранее мы писали о том, как актриса Татьяна Васильева назвала глупой покинувшую Россию Аллу Пугачеву.

*(Признан иноагентом на территории РФ)