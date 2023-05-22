«Похоронила себя»: Татьяна Васильева прошлась по уехавшей Алле Пугачевой

Популярная актриса театра и кино Татьяна Васильева прокомментировала переезд в Израиль певицы Аллы Пугачевой. Об этом она рассказала в эфире шоу «Эмпатия Манучи».

Васильева назвала Аллу Пугачеву «глупой» женщиной, но при этом очень талантливой певицей и актрисой.

«Она очень глупый человек оказалась. Собственно, я никогда не думала, что она умная. Она безумно талантливая, она великая. Я редко говорю это слово. Она актриса», – отметила Васильева.

По ее словам, Пугачевой неважно, какой у нее собственный голос, так как это ей было неинтересно, она пела и пела.

«Но она глупая, к сожалению», — высказалась Татьяна Васильева.

Кроме этого, актриса полагает, что если бы Пугачева осталась в России, то она еще вполне могла бы петь.

«Мне ее жаль. Она похоронила талант. Ей дано было такое богом. Все, похоронила себя. А ведь могла бы еще петь», — подчеркнула звезда.

Ранее сообщалось, что пятимесячная внучка Татьяны Васильевой упала на асфальт с двух метров и оказалась в больнице. Об этом рассказала невестка актрисы в личном микроблоге. Теперь девушка проклинает себя и своего мужа, ведь все происходило на их глазах.