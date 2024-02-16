Развода не избежать? Певица Нюша заговорила о переменах в жизни

В Сети недавно появились слухи, что певица Нюша рассталась с мужем Игорем Сивовым после его многочисленных измен. Артистка никак не комментировала данную информацию, но намекнула в своем блоге на перемены в жизни.

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) Нюша опубликовала снимки с новой фотосессии. Певица предстала перед камерой в образе куклы. Несмотря на необычный образ, фанаты отметили, что он очень идет певице.

По словам артистки, она находится в настроении «любить и творить», и что у неё впереди много «новенького».

Дотошные фанаты сразу же подумали, что это прямой намек на перемены в личной жизни. Тем более, Нюшу давно не видели в компании с ее мужем. Также она появлялась без обручального кольца на фотосессии.

Ранее российская телеведущая Виктория Лопырева отметила с размахом пятилетие своего сына Марка Лео. Торжество состоялось в одном из отелей Дубая. На праздник пришли подруги светской львицы, супруга Владислава Доронина Кристина. Мероприятие посетила и певица Нюша, мужа которой подозревают в романе с Лопыревой.