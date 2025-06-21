Развод с мужем, неудачные романы и одиночество: личная жизнь звезды «Иронии судьбы» Валентины Талызиной

21 июня ушла из жизни звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина. Актриса запомнилась зрителям яркими ролями в советском кино и театре, но мало кто знал, через что ей пришлось пройти в личной жизни. О судьбе артистки рассказывает Экспресс газета.

Отец будущей актрисы ушел из семьи, когда та была совсем маленькой. Говоря об отце, Валентина Талызина отзывалась о нем так: «Бабник, любимец женщин, с невероятной мужской харизмой». Родные люди начали общаться, когда артистка уже повзрослела. Ближе к концу жизни отца Валентина Талызина даже пыталась вызволить его из психиатрической больницы.

«Я приехала в этот сумасшедший дом в Могилеве. Пришла к главврачу, и тот сказал, что уже три месяца к папе никто не приезжает», — делилась актриса.

Перед смертью Илларион Талызин успел в очередной раз жениться. На тот момент отцу артистки было почти 80 лет. Мать же Валентины Талызиной больше так и не вышла замуж.

Личная жизнь звезды «Иронии судьбы» также не сложилась. Валентина Талызина была в официальном браке лишь один раз. С художником Леонидом Непомнящим она прожила 12 лет, у пары родилась дочь Ксения. Однако супруги расстались из-за пристрастия мужчины к алкоголю и измены.

«Я с ним не спилась только потому, что мой организм пятую рюмку уже не принимал. Леонид и нашел себе такую же „художницу“. А потом уехал в Мексику», — рассказывала Валентина Талызина.

Актриса не скрывала своей «природной влюбчивости» — известно, что у нее было несколько ярких романов. Так, на съемках одного из фильмов Валентина Талызина влюбилась в Юрия Орлова, но не стала рушить его семью. Более того, избранник, по словам артистки, был сумасшедшим. Леонид Марков, игравший с актрисой в театре, предлагал ей выйти замуж, но то отказалась из-за его алкоголизма.

Под конец жизни знаменитость так и осталась одна. Однако Валентина Талызина признавалась, что ни о чем не жалела: «Счастливая семейная жизнь? Ну, не получилась она».

Напомним, народная артистка РСФСР ушла из жизни 21 июня, ей было 90 лет. Весной этого года Валентине Талызиной диагностировали рак поджелудочной железы.

Ранее сообщалось о том, что Валентину Талызину не пригласили на свадьбу единственной внучки. Актриса признавалась: «Я очень грущу по этому поводу».