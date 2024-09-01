«Очень грущу по этому поводу»: 89-летнюю Валентину Талызину не пригласили на свадьбу единственной внучки

Актриса Анастасия Талызина вышла замуж за коллегу по сцене Сергеея Новосада, но не пригласила на торжество свою знаменитую бабушку Валентину Талызину. Оказалось, что 89-летняя звезда фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» знала о бракосочетании, но была уверена, что после росписи молодожены улетели на родину жениха в Иркутск.

Талызина была сильно расстроена решением внучки не приглашать ее на торжество.

«Я очень грущу по этому поводу», — сказала актриса в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

При этом выяснилось, что Анастасия изначально даже не хотела знакомить жениха со знаменитой бабушкой. Валентина Талызина призналась, что нашла номер телефона Новосада и сама позвонила ему, чтобы пообщаться.

Анастасия Талызина и Сергей Новосад познакомились в 2022 году на съемках фильма «Я делаю шаг».

Ранее сообщалось, что 25-летняя Анастасия Талызина вышла замуж. Пара сообщила о свадьбе в соцсетях. Торжество прошло в кругу родных и друзей. Молодоженов поздравили артисты Стася Милославская и Никита Ефремов.