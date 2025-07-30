Развод, ребенок и скандал: что известно о предполагаемом возлюбленном Вали Карнавал

Предполагаемый возлюбленный блогерши, певицы, актрисы и телеведущей Вали Карнавал был женат и имеет ребенка. О жизни 29-летнего Аргишти Эвояна сообщает Super.ru.

Аргишти ведет закрытый образ жизни и не активен в соцсетях. В интернете можно найти его интервью 2022 года, где он рассказывает о карьере. По его словам, он окончил экономический факультет МГУ, является совладельцем сети кафе «Чистая Линия», а также топ-менеджером компаний «О! Эскимо» и «О! Хот-дог», представленных в тысячах точек по России. Super выяснил и другие детали его биографии, которые он предпочитает не афишировать.

По их данным, Аргишти состоял в браке. Его бывшая супруга Мария родила ему ребенка, но в 2023 году подала на развод.

О его бизнесе известно то, что Эвоян входит в совет предпринимателей Москвы и зарегистрирован как ИП. Однако его связь с компанией «Чистая Линия» не столь прямая: одним из учредителей является его отец, Артак Эвоян, владеющий 4,15% доли. Ещё 34% принадлежат дяде Аргишти — Гагику Эвояну. Бизнес приносит семье стабильный доход: по данным Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 1,2 млрд рублей.

Кроме того, сервис указывает, что до 2017 года Артак Эвоян был совладельцем строительной компании «Газстрой», а сейчас является соучредителем ООО «Фарос», занимающегося выращиванием однолетних культур (ему принадлежит 29%). Также он возглавляет фирму «СК-Риэлти», специализирующуюся на операциях с недвижимостью. Однако, судя по данным Rusprofile, компания убыточна: за 2024 год ушла в минус на 20 млн рублей.

Бизнесом занимался и брат Аргишти — 32-летний Эдгар. До 2021 года он был совладельцем сети «Гриль Хаус», а сейчас зарегистрирован как ИП. Однако известность ему принесло не предпринимательство: в 2022 году его имя оказалось в центре скандала. Находясь за рулем арендованного Lamborghini, он сбил 19-летнюю девушку.

Согласно материалам дела (доступны на сайте Мосгорсуда), у пострадавшей диагностировали травмы. Таганский суд лишил Эдгара права управлять транспортными средствами на два года.

Не осталась в стороне от бизнеса и младшая сестра Аргишти — 24-летняя Этери (ныне Хачатурян, вероятно, после замужества). В 2024 году она основала компанию по производству драгоценных металлов, где занимает пост гендиректора.

Ранее мы писали о том, что вымогателей, которые угрожали Вале Карнавал, задержали в Москве.