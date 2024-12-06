Певец Сергей Шнуров отказался снимать обручальное кольцо после развода

Певец Сергей Шнуров, несмотря на развод, все еще продолжает носить обручальное кольцо. Его он надел на палец шесть лет назад на свадьбе с Ольгой Абрамовой и с тех пор не снимал. Об этом сообщает Kp.ru.

Золотое украшение на руке лидера «Ленинграда» заметили во время его выступления на «Вечернем звуке», где он представил свой новый альбом. Долгое время артист не занимался творчеством, но после расставания с женой возобновил карьеру.

Напомним, что на развод подала именно Ольга. 16 сентября суд зарегистрировал заявление, а спустя месяц супруги официально стали бывшими. Никаких споров об имуществе и детях не было. Они попытались разойтись без скандалов.

Шнуров и Абрамова жили вместе шесть лет. Ольга стала для исполнителя четвертой женой. Многие считали, что последней, но нет. Сейчас Сергей пока не заговаривает о новых отношениях и слухов о его романах нет. А то, что он еще не снял обручальное кольцо, доказывает — пока отпустить бывшую супругу ему тяжело.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что не любит журналистку Ксению Собчак.