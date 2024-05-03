Развод отменяется? Лерчек и Артема Чекалиных уличили во лжи после нового фото в Сети

Блогеры Лерчек (Валерия) и Артем Чекалины воссоединились на фоне новостей о разводе. Супруги провели время вместе и были при этом очень счастливы. Однако они попытались оставить это в тайне.

В личном блоге Лерчек опубликовала новый снимок с детьми, а также с мистером Х, которому закрыла лицо смайлом. На вопрос поклонника о том, почему она решила скрыть внешность мужчины, она ответила, что побоялась «сглаза». Тогда появились слухи, что после расставания с мужем девушка обрела счастье с другим партнером. Но все оказалось совсем не так.

Таинственный спутник Чекалиной, сопровождавший ее на выходных, - это ее муж Артем. Сам он, по всей видимости, не знал, что их встречу с женой нужно держать в секрете, поэтому опубликовал снимок без масок. На кадре оба блогера широко улыбались и обнимали троих детей.

Отметим, что фанаты уже давно подозревают, что весь бракоразводный процесс знаменитостей – это лишь пиар-ход и возможность поделить имущество. И ситуация с фотографией еще больше подогрела эти слухи. Чекалины же комментариев не дают.

Ранее Лерчек заявила, что продает недостроенный особняк в элитном коттеджном поселке.