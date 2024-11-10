Развод откладывается: Янис Тимма и Анна Седокова вновь подогрели слухи о примирении

Недавно Анна Седокова рассказала о расставании с мужем Янисом Тиммой. В октябре певица подала заявление на развод. Но истинные отношения пары остаются под вопросом. Звезда снова запутала фанатов: она посетила баскетбольный матч, в котором участвовал Янис.

Видео с баскетбольного турнира Тимма опубликовал на своей страничке в социальных сетях. Сначала он держал на руках сына Анны Гектора, а позже в кадре появилась Седокова — она позировала для фотографии.

Возможно, Анна просто пришла на матч поддержать Яниса. Но, судя по тому, как супруги то сходятся, то расходятся, они вполне могли отложить решение о разводе.

Из-за проблем в отношениях с мужем певица пережила сильный стресс, из-за чего у нее обострилось серьезное заболевание (отек Квинке и крапивница в острой форме), а спортсмен в одиночестве пересматривал клипы артистки и принимал неизвестные таблетки. Недавно знаменитость вышла на связь в личном блоге и заявила, что приняла решение продолжать работать, несмотря ни на что.

Роман певицы с латвийским баскетболистом начался в 2019 году. В 2020 году пара поженилась, а осенью этого года они объявили о разводе.

Напомним, недавно Янис Тимма попросил оставить в покое его семью после новостей о разводе с артисткой. Подробнее читайте здесь.