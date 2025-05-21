Развод откладывается? Собчак и Богомолов появились вместе на премьере сериала

В последнее время в Сети говорят о возможном разводе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Но супруги опровергли все домыслы, когда появились вместе на премьере криминальной драмы «Фишер. Затмение».

Светская львица недавно вернулась из Франции, где проходил Каннский кинофестиваль. Звезда пришла на премьеру в длинном платье коричнево-черного цвета, добавив к образу красную меховую сумку алого цвета и серьги в виде цветков, пишет Kp.ru.

Собчак и Богомолов держались на мероприятии вместе. Судя по всему, в отношениях пары царит гармония, и ни о каком разводе не может и быть речи.

«Сережа, рада за тебя безумно и горжусь. Из Канн — сразу к тебе на премьеру», — написала знаменитость в своем Telegram-канале, имея в виду создателя картины Сергея Тарамаева.

Напомним, в сентябре 2019 года Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Для обоих этот брак стал вторым. Театральный постановщик был женат на актрисе Дарье Мороз, которая родила ему дочь Анну. У Собчак есть сын Платон от бывшего супруга Максима Виторгана.

Ранее о разводе звездной пары объявила психолог Вероника Степанова.