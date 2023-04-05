«Развод неизбежен»: мужа Марии Погребняк поймали на изменах после 17 лет брака

Мария Погребняк и ее супруг Павел считались самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитости имеют долгую историю любви: они познакомились еще в школе и с тех пор не расставались. За годы брака молодые люди успели стать многодетными родителями. Однако в последнее время по Сети ходили тревожные новости об их расставании. Недавно на связь с изданием StarHit вышел инсайдер и подтвердил эти сообщения.

Как выяснилось, после 17 лет брака футболиста поймали на многочисленных изменах. Мужчину неоднократно замечали в элитных ресторанах в компании девушек модельной внешности. Погребняк знала о похождениях супруга и долгое время закрывала на это глаза, однако сейчас ее терпение лопнуло.

«После возвращения Маши со съемок они много скандалили и разъехались. Павел не грустит, продолжает тусоваться и весело проводить время. Пока они не приняли решение о разводе, но, скорее всего, он неизбежен», — цитирует StarHit своего информатора.

На данный момент ни Мария, ни Павел никак не комментировали подобное сообщение.

Ранее мы писали о том, что отправившаяся в Африку Погребняк едва не утонула в Лимпопо. Подробности инцидента смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 41-летнюю Ксению Собчак обвинили в тотальной безграмотности и заявили о ее купленном «по блату» дипломе. Гневные высказывания в адрес журналистки оставил Антон Красовский, с которым Собчак нередко выясняет отношения в медийном пространстве.