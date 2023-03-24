«Подумала, что это конец»: отправившаяся в Африку Мария Погребняк едва не утонула в Лимпопо

Мария Погребняк относится к числу тех знаменитостей отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся эксклюзивными подробностями о себе. Сейчас светская львица принимает участие в проекте «Звезды в Африке», который является хорошей проверкой на прочность. Отсутствие комфорта и тяжелые испытания — все это ожидает тех, кто решится отправиться в опасное путешествие. К слову, проходя одно из испытаний, супруга футболиста едва не попрощалась с жизнью.

Выяснилось, что Погребняк не справилась с сильным течением реки Лимпопо и начала тонуть. К счастью, на помощь к Марии пришел другой участник шоу и вытащил ее из воды. К слову, спаситель тоже с трудом устоял на ногах.

«Я чуть не утонула в реке Лимпопо. Спасибо, Торнике Квитатиани, что спас мне жизнь. Это было очень страшно. В какой-то момент я подумала, что это конец», — сообщила Погребняк в беседе с Super.ru.

Ранее Мария Погребняк высказалась о судьбе обнищавшего Дани Милохина. По словам светской львицы, ей очень жаль юношу, оставшегося без средств на существование. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Елизавета Арзамасова рассказала о последних днях жизни любимого мужчины. Напомним, недавно звезда «Папиных дочек» сообщила о смерти дедушки. Он скончался за несколько месяцев до своего дня рождения. В мае ему могло бы исполниться 91.