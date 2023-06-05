«Народу плюнули в лицо»: известная женщина назвала истинную причину переезда Пугачевой в Израиль

Алла Пугачева давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка переехала в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Кажется, о возвращении в Россию исполнительница хита «Арлекино» не думает. Об этом говорит то, что она в спешке закрывает бизнес в РФ. О ситуации коллеги высказалась Надежда Бабкина в эфире шоу «Эмпатия Манучи».

Артистка считает, что Пугачева попала под влияние супруга, вот почему она решила бросить все и переехать в другую страну. Бабкина не отрицает: Алла Борисовна является «гениальнейшей певицей», которая когда-то построила головокружительную карьеру в РФ. Но, несмотря на это, россиянам будет трудно простить ее за предательство. По мнению знаменитости, Пугачева оставила общество наедине с проблемами вместо того, чтобы оказать поддержку.

«Народ, который любил неистово. Его предали. Он не может этого простить. Народу плюнули в лицо», — цитирует The Voice новое интервью Надежды.

Кроме того, Бабкина рассказала и о давнем конфликте с коллегой. Оказалось, когда-то исполнительница хита «Арлекино» хотела отнять у Надежды здание, в котором находится ее театр. Артистка заявила, что Пугачева устраивала там вечеринки.

«Театр начинала строить я. Ей предлагали шикарное помещение на Садовом кольце, предлагали в Питере», — резюмировала знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что 74-летняя Алла Пугачева запретила продавать замок в деревне Грязь. Выяснилось, на это у артистки есть свои причины. Подробности смотрите здесь.