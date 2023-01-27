«Развод»: Лера Кудрявцева решила быть одна

Телеведущая Лера Кудрявцева сделала публикацию в соцсетях, которую некоторые поклонники восприняли как намек на развод. Фанаты поддержали знаменитость.

Кудрявцева написала: «Где нет любви, там нет ничего!»

Поклонники тут же заподозрили, что ведущая намекает на развод с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. «Это с чего такие выводы? Нам начинать волноваться?» - интересовались фанаты. Кто-то напрямую спрашивал: «Развод?»

Некоторые отмечали, что знаменитость «грустная» в последнее время.

Поклонники написали ей слова поддержки: «Лерусь, всё будет хорошо», «Зато Машенька есть, радуйся».

Недавно Кудрявцева совершила путешествие в Оман. На днях она побывала в Санкт-Петербурге с подругой. Обе поездки состоялись без мужа.