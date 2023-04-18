Развод и возвращение в РФ: в жизни 74-летней Аллы Пугачевой намечаются глобальные перемены

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад вместе с супругом она перебралась в Израиль и всячески оборвала все связи с нашей страной. Несмотря на это, артистка остается самой обсуждаемой персоной в России: коллеги никак не могут забыть эмигрировавшую певицу и постоянно рассуждают о ее судьбе. На этот раз своим мнением об Алле Борисовне поделилась Яна Поплавская в социальной сети.

По мнению Яны, сейчас Пугачева активно «готовит почву для всепрощения». Если в последнее время ее супруг стал больше оставлять гневных комментариев в адрес соотечественников, то сама исполнительница хита «Арлекино» молчит и не участвует в провокациях.

«Делаю вывод, что готовится почва. Любому понятно, что с таким бэкграундом ему назад дороги нет. Остается только рубить последние концы», — считает Поплавская.

Обратила знаменитость внимание и на та, что в последнее время друзья и родственники Пугачевой активно нахваливают ее в публичном пространстве и называют «достоянием страны». Все это, по мнению Яны, делается не просто так. Именно поэтому она заявила: Алла Борисовна вернется в РФ, когда разведется с супругом.

«Заявит, что они стали совершенно разными людьми, что она его глубоко осуждает. А потому и разводится с человеком, который ввел ее в заблуждение и подставил перед народом», — резюмировала Поплавская.

Ранее мы писали о том, что после громкого скандала Кристина Орбакайте продолжила раскрывать планы Пугачевой. Наследница именитой артистки заявила: «Будет петь всем». Подробности читайте в этой статье.