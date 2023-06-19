Развод и переезд за границу: в жизни актрисы Паулины Андреевой произошли глобальные перемены

Паулина Андреева и Федор Бондарчук считаются самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. Недавно стало известно о том, что супруги переехали в Санкт-Петербург. Уточняется, что смена обстановки связана с работой артистов. Несмотря на то, что Паулина и Федор уехали из Москвы вместе, в Сети давно обсуждают проблемы в их семье. Фолловеры убеждены: звездная пара давно рассталась и не сообщает о своем разводе. По данным издания «7Дней.ru», развод в семье Андреевой действительно состоялся.

Правда, развелись не Федор с Паулиной, а ее родители. Известно, что экс-супруги разъехались по разным странам. Если мама актрисы обосновалась в Италии, то отец Андреевой перебрался в Израиль.

На данный момент знаменитость никак не комментировала драму в ее семье. Отметим лишь то, что супруга Федора ведет уединенный образ жизни и редко взаимодействует с прессой.

Ранее мы писали о том, что Федор Бондарчук появился на премьере с экс-супругой, оставив Паулину Андрееву дома.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что уехавшая из РФ певица Алла Пугачева скрывается на «израильской Рублевке». Подробности смотрите в этой статье.