Федор Бондарчук появился на премьере с экс-супругой Светланой, оставив жену Паулину дома

Режиссер Федор Бондарчук и его бывшая жена Светлана спровоцировали слухи о воссоединении. 56-летний мужчина появился на премьере сериала «Балет» в кинотеатре без нынешней супруги Паулины Андреевой. Но мероприятие посетила его прошлая избранница. Она выглядела довольной и счастливой.

Когда в Сети появились фотографии с мероприятия, то пользователи задались вопросом: «А где Андреева?». Некоторые поклонники даже предположили, что Федор вернулся к Светлане. Правда, общих снимков экс-супругов опубликовано не было.

При этом многие считают, что у Паулины Андреевой с Бондарчуком – полная идиллия. Но когда-то так думали и о браке режиссера со Светланой. Несмотря на это, через годы рядом с ним появилась молодая брюнетка, к которой он и ушел. В Сети говорят, что с новой любовью звезда преобразился и стал выглядеть моложе.

Публика все равно удивилась, что Федор пришел без Паулины. Но в интервью актриса говорила, что не очень любит посещать светские мероприятия. У нее стало еще больше работы, ведь она теперь не только артистка, но и сценаристка. Кроме того, она занимается воспитанием маленького сына от Бондарчука.

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